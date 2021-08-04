Участнику Олимпийских игр в Токио от сборной России (ОКР) Муслиму Гаджимагомедову организаторы разрешили выходить на поединок под музыкальную композицию "Мой Дагестан".

Об этом сообщает телеканал Eurosport.

Эта же песня сопровождала выход в октагон бойца Хабиба Нурмагомедова.

"Честно скажу, я думал, песню не разрешат включить, потому что она про родину, про страну... Тем более было сказано, что ничего такого нельзя. Но я попросил – в итоге разрешили. Отлично!" – рассказал Гаджимагомедов.

Ранее представителям России запретили выходить под гимн страны и флаг, потому на Играх в Токио они выступают под фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

В конце прошлого года Спортивный арбитражный суд на два года запретил российских спортсменам выступать на крупных международных соревнованиях под национальным флагом и с использованием какой-либо национальной символики.

Также олимпийская сборная России будет выступать на играх в Токио и Пекине под аббревиатурой аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee), использовать полное название организации запрещено.

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