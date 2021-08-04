В Херсоне мужчина заплатит 5 тыс. гривен моральной компенсации своей соседке. Причиной стала ссора, во время которой он показал свои обнаженные ягодицы.

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на приговор Белозерского районного суда Херсонской области.

В апреле текущего года мужчина поссорился с соседкой, так как в его дворе исчезла утка. При этом на суде мужчина признался, что был очень расстроен и заподозрил, что птицу могла украсть его соседка.

"В дальнейшем лицо_1 продолжал унижать, грубо, неприлично выражался грубой (нецензурной) бранью в ее адрес. Затем он публично обнажился и продемонстрировал ей свои ягодицы. Это слышали и видели ее дети, муж и соседи. Все эти действия продолжались долгое время, примерно с 11.00 до 22.00 часов. Полиция приезжала на вызовы дважды проводили беседы с лицом_1, но он не останавливался и продолжал. Согласно протоколу предъявления лица для опознания по фотоснимкам от 14.04.2021 года, потерпевшая лицо_2 на предъявленных снимках узнала обвиняемого, как лицо, которое совершало хулиганские действия 09.04.2021 года ", - говорится в решении суда.

Позже потерпевшая подала в суду иск, мотивировала тем, что ее моральному здоровью "было вызвано значительный ущерб, поскольку ее жизнь была перенасыщена негативными эмоциями, психическими переживаниями, имело место унижение человеческой чести и достоинства".

Женщина требовала 25 тыс. гривен возмещения, но суд уменьшил сумму до 5 тыс. гривен.

Мужчине назначили ограничение свободы на два года. Однако наказание смягчили испытательным сроком в один год.

Ранее мы писали о том, что в Винницкой области патрульные остановили микроавтобус Volkswagen, который превысил скорость. При этом во время общения с правоохранителями один из пассажиров нецензурно выражался, угрожал им и даже показал гениталии.

Помимо этого, в Тбилиси мужчина чуть не совершил наезд на бывшую главу украинской Нацполиции, депутата парламента Грузии и лидера партии "Единое национальное движение" Хатию Деканоидзе. После происшествия полиция начала административное производство.