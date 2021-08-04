Директор Пентагона по Южной и Центральной Европе Алтон Буланд заявил, что США продолжат укреплять потенциал Вооруженных сил Украины, а также модернизировать военную сферу Грузии. Буланд призвал союзников Вашингтона активизировать поддержку Киева и Тбилиси.

Заявления прозвучали 4 августа во время видеоконференции Атлантического совета, как сообщает ТАСС.

По словам Буланда, США будут прилагать усилия для "выстраивания потенциала" ВСУ и проведения реформ оборонного сектора с целью эффективной защиты Украины.

Буланд добавил, что на июньском саммите НАТО в Брюсселе присутствующие лидеры стран подтвердили итоговое заявление встречи 2008 года глав входящих в альянс государств о возможном членстве Украины и Грузии.

"Мы привержены предоставлению политической и практической поддержки Украине и Грузии. Это посылает сигнал нашим партнерам и потенциальным противникам", - сказал представитель Пентагона.

Вдобавок он призвал союзников активнее поддерживать Украину и Грузию. По его мнению, военные реформы, модернизация вооруженных сил и "укрепление устойчивости партнеров" важны для противодействия разным угрозам в регионе.

Напомним, на саммите 2008 года в Бухаресте НАТО принял политическое заявление о том, что Украина и Грузия в будущем станут членами альянса, но при этом отказался давать обеим странам Планы действий по подготовке к членству. По оценкам Брюсселя, за 12 лет Киев и Тбилиси отдалились от перспективы вступления в альянс, ведь в НАТО не принимают страны с неразрешенными территориальными конфликтами.

Как писала "Страна", весной министр обороны США ЛЛойд Остин пообещал продолжить оказывать Украине "некоторую материальную поддержку".

Незадолго до этого обещания Штаты передали украинскому военному флоту 84 надувных лодки.