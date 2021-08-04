Во всемирной организации здравоохранения призывают до конца сентября ввести мораторий на введение бустерной дозы вакцины против Covid-19. Основной причиной для принятия такого решения назвали несправедливое распределение вакцин по всему миру.

Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его мнению, такой метод поможет направить больше вакцин от коронавируса в страны с низкими доходами, в которых существует недостаток препаратов.

Кроме того, подобное решение будет способствовать вакцинации от Covid-19 не менее 10% жителей всех государств планеты к концу сентября.

По словам старшего советника ВОЗ Брюса Эйлворда, мораторий является частью плана Гебрейесуса по вакцинации 40% населения мира к декабрю.

При этом мораторий может быть продлен, если количество вакцинированного населения в странах с низким уровнем прививки не увеличится.

Ранее мы писали о том, что в течение двух лет Украина может закупить дополнительные дозы вакцин от коронавируса Pfizer-BioNTech, чтобы провести "бустерную" иммунизацию населения, предполагающую введение третьей дозы препарата.

При этом на данный момент в Европейской комиссии ожидают вывода агентства лекарственных средств относительно необходимости ревакцинации третьей дозой вакцины от коронавируса.