Белорусский канат CTV в рамках документального проекта "2020" выпустил фильм "Как нагнеталась ситуация в Беларуси перед выборами". В нем председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель назвал тех, кто стоял за попыткой организации в республике цветной революции.

Картина появилась на Ютуб-канале CTV 4 августа.

По оценкам КГБ Беларуси, самая важная роль в организации и управлении протестами оппозиции принадлежит США. Тертель считает, что таким образом Штаты хотят решить свои геополитические задачи. А из ближайших соседей наиболее агрессивную политику в отношении республики "проводят режимы Вильнюса и Варшавы", сказал Тертель.

Также глава ведомства заявил, что Минск видит "неконструктивную роль, несмотря на братские отношения между народами, нынешнего руководства Украины".

Тертель добавил, что по белорусскому направлению против официальных властей в информационном пространстве сейчас работают от 50 до 70 тысяч человек.

"Я имею в виду центры информационного противоборства вооруженных сил США, других западных государств, Украины", - пояснил глава КГБ.

Как он сказал, белорусские спецслужбы знают об очень тесном взаимодействии "украинских подразделений информационной войны с польскими и литовскими". И о координации "на уровне специалистов на проведение конкретных информационных операций в отношении Республики Беларусь с целью нанесения ущерба".

Организаторами протестов оппозиции в фильме названы следующие лица:

старший директор Центра Джо Байдена по глобальному взаимодействию Майкл Карпентер;

эксперт по гражданскому обществу Европейского фонда за демократию, научный сотрудник немецкого Фонда Маршалла и бывший глава МИД Словакии Павол Демеш;

бывший помощник госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда, бывший глава Freedom House Дэвид Кремер;

директор проектов фонда Freedom House Витис Юрконис;

сотрудник варшавского Центра восточных исследований Камиль Клысинский;

исполнительный директор Европейского фонда за демократию Ежи Помяновски;

российский бизнесмен и миллиардер Михаил Ходорковский.

Как писала "Страна", в апреле президент Александр Лукашенко заявил о подготовке спецслужбами США его убийства.

А прошлой осенью Лукашенко назвал Украину форпостом для политических провокаций в Беларуси.