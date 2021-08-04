В Волынской области Гороховского района 46-летний житель решил напиться отравы от жуков для того, чтобы она не ехала работать за границу.

Об этом сообщает "Волынь".

"На днях 46-летний житель Гороховского района ужасающее доказал жене свою любовь: напился яда от жуков, чтобы благоверная не ехала на заработки за границу", - пишут на сайте.

В результате мужчину в тяжелом состоянии с отравлением доставили в реанимационное отделение больницы. Врачам удалось вернуть его к жизни.

"С тяжелым отравлением мужчину доставили в реанимационное отделение КП "Гороховский многопрофильная больница". К счастью, врачам удалось вернуть ему жизнь", - добавило издание.

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