Бронзовые призеры Олимпиады в Токио по синхронному плаванию украинки Анастасия Савчук и Марта Федина дали совместную пресс-конференцию с олимпийскими чемпионками из России Светланой Ромашиной и Светланой Колесниченко. Украинки заявили, что у них нет никакой вражды с россиянками, отношения теплые и дружеские.

У спортсменок из Харькова спросили, насколько хорошо они общаются с россиянками, учитывая все политические разногласия между двумя странами.

Савчук ответила, что политика на спорт в их случае не влияет.

"Мы всегда поддерживаем друг друга. У нас нет вражды. Все знают, насколько сильно все работают, поздравляем с каждой медалью", - сказала 25-летняя синхронистка.

Ее напарница Федина добавила, что Колесниченко и Ромашина хорошо общаются с украинской командой.

"Мы с ними лучшие подружки... У нас все очень мило и по-доброму", - заверила Марта и добавила, что еще маленькой смотрела выступления более возрастного дуэта из России по телевизору.

Ранее "Страна" рассказывала, что при награждении медалями харьковчанок назвали россиянками.

Мы также сообщали, что 4 августа Украина на Играх завоевала первое золото: его выиграл нардеп Жан Беленюк в греко-римской борьбе.