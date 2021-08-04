В Чехии между станциями Домажлице и Ближеов столкнулись немецкий экспресс и чешский региональный поезд. В результате столкновения погибли три человека. При этом получили травмы свыше 30 человек.

Об этом сообщили Novinky.cz.

Два поезда, немецкий экспресс EX 351, который шел из Мюнхена в Прагу, и чешский OS 7406, столкнулись возле города Домажлице в Пльзеньском крае на юго-западе Чехии.

Скончались оба машиниста, а также пассажирка. Семь человек находятся в тяжелом состоянии.

В Чехии столкнулись два поезда. Фото: HZS Plzeňského kraje

По словам министра транспорта Карела Гавличека, один из машинистов проехал на красный свет.

"EX 351 проигнорировал сигнал "стоп" и столкнулся с пассажирским поездом", - сообщил Гавличек.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выразил соболезнования всем, кого коснулся инцидент.

Ранее мы писали о том, что в Закарпатской области на железнодорожном переезде поезд столкнулся с грузовиком. Дорожно-транспортное происшествие произошло на регулируемом переезде перегона Королево - Рокосово.

Помимо этого, в Коростене слепой священник, которого сопровождала плохо слышащая женщина, попали под колеса поезда при переходе железнодорожных путей на переезде. Оба получили тяжелые травмы и выжили каким-то чудом.