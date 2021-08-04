В среду, 4 августа, цены на нефть усилили снижение на торгах в среду после публикации доклада министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране за неделю, завершившуюся 30 июля.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:00 по Киеву составляет $71,35 за баррель, что на $1,06 (1,46%) ниже цены на закрытие рынка во вторник.

При этом фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени торгуются на уровне $69,21 за баррель, что на $1,35 (1,91%) ниже их стоимости по итогам предыдущих торгов.

Запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 3,6 млн баррелей за неделю - максимальный скачок с начала мая.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,63 млн баррелей - до 439,22 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения на 4 млн баррелей.

Товарные запасы бензина снизились на 5,29 млн баррелей и составили 228,87 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 832 тыс. баррелей, до 138,74 млн баррелей.

Резервы бензинов в США уменьшились на 5,3 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 800 тыс. баррелей, сообщило Минэнерго. Аналитики ожидали сокращения запасов бензина на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.

Давление на рынок оказывает продолжающееся распространение нового коронавирусного штамма "Дельта" в мире. Рост заболеваемости наблюдается не только в азиатских странах, но и в США и Канаде. Поэтому эксперты опасаются, что ожидания повышения спроса на нефть в пик автомобильного сезона не оправдаются.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 3 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,5 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей.

Ранее мы писали о том, что в США не будут объявлять локдаун, несмотря на рост числа случаев заражения опасным штаммом коронавируса "Дельта", который все быстрее распространяется в разных частях мира.

При этом в ВОЗ предупреждают, что в будущем в мире может появиться новый штамм коронавируса, который будет более опасным, чем "Дельта".