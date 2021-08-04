Группа Green Grey, которую не пустили на выступление на концерт на День независимости 24 августа даст свой концерт - на крыше ЦУМа в Киеве. Лидер группы Дизель (Андрей Яценко) в комментарии "Стране" рассказал, почему они решили выступить именно в этот день.

"Мы посчитали уместным дать концерт для своих преданных поклонников именно на 30-летие независимости Украины. Мы любим День Независимости, мы любим Украину. Теперь мы никак не пересекаемся с Праздничным концертом (в последней концепции): у них про культуру, у нас про рок-музыку", - заявил Дизель.

О том, что, согласно режиссерской концепции, в концерте со сцены будет звучать «культура», а не рок, в комментарии «Стране» ранее сообщали организаторы шоу.

"К тому же, мы решили не откладывать выпуск нового альбома, который записывали во время пандемии. Во время концерта мы сыграем как новый альбом, так и песни-ровесники Украины", - добавил Дизель.

Напомним, Green Grey заявили, что им не разрешают выступить в День Независимости Украины из-за того, что они поют песни на русском языке.

Однако, в Офисе президента назвали другую причину - критика закона о тотальной украинизации лидером музыкального коллектива Муриком (настоящее имя Дмитрий Муравицкий). В то же время советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уточнял, что решение принял не Офис президента.

Позже лидер Green Grey заявил, что топовые украинские артисты шантажировали Офис президента тем, что они не будут выступать на одной сцене с русскоязычными артистами.