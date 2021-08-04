На рынке Запорожья продавщица придавала товарный вид огурцам, плюя на них водой изо рта. Видео
На одном из рынков Запорожья продавщица овощей освежала свой товар, опрыскивая его водой изо рта.
Видеозапись наплевательского отношения к элементарным санитарным правилам распространилась по соцсетям и в Ютуб-каналах.
По информации СМИ, запись была сделана на рынке по улице Жуковского.
Очевидец снял, как торговка набирает в рот воду из пол-литровой пластиковой бутылки, после чего выплевывает жидкость на ящик с огурцами и прихлопывает по ним руками (неизвестно, мытыми ли).
Это вопиющее нарушение, да еще и в условиях пандемии коронавируса, вызвало бурю эмоций у пользователей соцсетей.
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