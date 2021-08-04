На одном из рынков Запорожья продавщица овощей освежала свой товар, опрыскивая его водой изо рта.

Видеозапись наплевательского отношения к элементарным санитарным правилам распространилась по соцсетям и в Ютуб-каналах.

По информации СМИ, запись была сделана на рынке по улице Жуковского.

Очевидец снял, как торговка набирает в рот воду из пол-литровой пластиковой бутылки, после чего выплевывает жидкость на ящик с огурцами и прихлопывает по ним руками (неизвестно, мытыми ли).

Это вопиющее нарушение, да еще и в условиях пандемии коронавируса, вызвало бурю эмоций у пользователей соцсетей.

Люди удивляются, неужели женщина не могла купить копеечный пульверизатор. Другие мрачно шутят, что скоро в мире появится новый штамм коронавируса "плюнь".

Три года назад "Страна" рассказывала, как в киевском супермаркете кот пробрался в витрину и на глазах у изумленных покупателей спокойно поедал колбасу.

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