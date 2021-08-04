В Украине 4 августа подорожал в розничных сетях АЗС. На WOG и ОККО цена на бензин А-95 поднялась до 31,86 грн/л (+22 копейки), а дизтопливо подешевело на 1 копейку - до 29,24 грн/л. В сети AMIC бензин подорожал в среднем на 2 копейки, а дизтопливо сбросило цену на 3 копейки. И на 6 копеек стало дешевле дизтопливо в сети "БРСМ-Нафта" - 27,18 грн/л. Об этом сообщает enkorr.

По данным ресурса, SOCAR повысила стоимость бензинов на 22-34 копейки, а такие сети как "Фактор", "Катрал", "Авантаж 7" очень по разному подняли стоимость дизеля, добавив к прежней цене от 2 до 50 копеек.

3 августа в Минэкономики обнародовали новые расчеты средней стоимости бензина и дизтоплива, согласно которым АЗС в праве устанавливать свою наценку.

Расчетная цена для бензина повышена с 26,64 грн/л до 26,86 грн/л, а для дизтоплива уменьшена - с 22,25 грн/л до 22,24 грн/л. С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на бензин для его торговли через сеть АЗС не должна превышать 31,86 грн/л, на на дизтопливо - 29,24 грн/л.

Ранее "Страна" писала о том, что после роста цен в России собираются как можно скорее запретить экспорт бензина.

Также мы разбирались, почему АЗС переписывают ценники и грозятся остановить продажи топлива.