Министр юстиции Украины Денис Малюська назвал Киевский СИЗО "самым крутым стартапом страны" и заявил, что внедрение платных камер стало приносить почти триста тысяч гривен месячного дохода.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

"Крутой стартап страны набирает обороты и скоро станет единорогом. Киевский следственный изолятор преодолел психологически важную отметку и вышел на уровень дохода в 288 тыс. гривен в месяц. И это только начало", - сообщил министр.

Малюська добавил, что с помощью платных камер столичного СИЗО отремонтировали 18 бесплатных камер на почти 300 человек.

"Чувствую, надо уже нанимать советников для выхода на IPO - что посоветуете? Варшава? Лондон?" - написал он.

Таким образом, упоминая IPO, министр намекнул на первичное публичное предложение акций акционерного общества неограниченному кругу лиц.

Стоит уточнить, что "Единорог" - это также компания-стартап, которая получила рыночную оценку стоимости в размере более одного млрд долларов США.

Ранее Малюська рассказал "Стране", что Минюст пока не нашел инвесторов, готовых вложиться в переделку одного из зданий Лукьяновского СИЗО в отель. И не исключил, что ведомство может обустроить там гостиницу за счет собственных средств.

Помимо этого, Министерство юстиции, потратив 67 тысяч гривен, полученных за счет поступлений от платных камер, сделало ремонт в бесплатной камере Киевского следственного изолятора.