В Винницкой области на автодороге Калиновка-Винница патрульные остановили микроавтобус Volkswagen, который превысил скорость. При этом во время общения с правоохранителями один из пассажиров нецензурно выражался, угрожал им и даже показал гениталии.

Об этом сообщает полиция Винницкой области.

"Во время несения службы экипаж патрульной полиции за нарушение Правил дорожного движения остановил микроавтобус Volkswagen. Нарушение скоростного режима водителем микроавтобуса зафиксировал прибор TruCAM", - указано в сообщении.

В транспорте были представители одной из общественных организаций. Позже, один из пассажиров микроавтобуса начал угрожать полицейским и нецензурно высказываться в их сторону.

Однако, на все требования полицейского прекратить противоправное поведение, пассажир не реагировал. Вместо этого он публично обнажил свой половой орган.

Тогда правоохранители вызвали следственно-оперативную группу полиции, но авто вместе с пассажирами уехало. Все действия полицейских и участников инцидента зафиксированы на видео бодикамерой патрульного.

Позже правонарушителя задержали в Виннице. Им оказался 37-летний киевлянин. Как результат, полиция объявила о подозрении мужчине в совершении хулиганства и вмешательстве в деятельность полицейского.

Ранее мы писали о том, что в центре Киева заметили практически обнаженную девушку на дорожном знаке, которая танцевала стриптиз. Все это время рядом с девушкой стояли трое полицейских. Весь "танец" правоохранители просто молча наблюдали за ее действиями и не пытались препятствовать.

Помимо этого, 31 июля в Оболонском районе столицы неизвестный мужчина устроил стрельбу из окна своей квартиры, как он выразился, "по хохлам".