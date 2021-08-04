Литва намерена ускорить процесс возведения забора на границе с Беларусью, для которого Украина пообещала ей гуманитарную поставку колючей проволоки. Но пока ограждение будут строить на кредитные средства. Проект необходимых для ускорения работ правовых актов литовское правительство собирается утвердить уже в ближайшую пятницу. Об этом сообщила премьер-министр Ингрида Шимоните, передает Delfi.

"Сейчас это будут средства, которые выделят из госбюджета, имея в виду, что баланс госбюджета отрицательный, т.е. бюджет с дефицитом, это будет означать кредитные средства", - сообщила Шимоните.

По ее словам, открытым остается вопрос финансирования проекта Евросоюзом. Литовский премьер считает, что все охраняющие границы ЕС страны могут его поднимать, так как риск нелегальной миграции не является только проблемой Литвы, аналогичная ситуация может сложиться и в других приграничных районах.

Возведение забора может потребовать вырубки леса, предупредила Ингрида Шимоните. Строительство планируют передать госпредприятиям.

Служба охраны литовской госграницы предлагает возвести сетчатый четырехметровый забор длиной 508 км. Стоимость проекта оценивают примерно 150 миллионов евро.

Напомним, из-за потока нелегалов Литва предложила ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью.

Как сообщалось, на границе Беларуси и Литвы умер гражданин Ирака. Лукашенко поручил провести проверку. В Беларуси смерть мигранта на границе назвали "шокирующим убийством". Лукашенко пообещал помочь семье погибшего.