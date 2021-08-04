Во время задержания атошника Владимира Прохнича, который утром захватил Кабинет министров Украины с гранатой в руке, во время задержания не оказывал сопротивления и добровольно вышел из здания.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Министерства внутренних дел.

На кадрах видно, как сотрудники КОРДа задержали Прохнича. Он самостоятельно спустился по лестнице, не оказывая ни малейшего сопротивления правоохранителям. Возле входной двери на него надели наручники, голос за кадром предупредил: "Сильно не затягивайте, чтобы не передавить".

Отмети, что внутрь Кабмина спецназ входит, когда, скорее всего, уже достигнута договоренность с захватчиком о сдаче. Гранаты в его руках уже не было - через своего друга-переговорщика, вероятно, он передал ее правоохранителям еще ранее.

Напомним, утром 4 августа ветеран АТО Владимир Прохнич ворвался в здание правительства Украины с боевой гранатой в руке. Он захватил заложников и угрожал взорвать боеприпас.

Однако в итоге, после переговоров волонтером, членом общественной организации "Бучанская варта" добровольно сдался правоохранителям.

Какие именно причины заставили Прохнича совершить такие радикальные действия на данный момент точно неизвестно, в ближайшее время ему проведут психиатрическую экспертизу. Если результаты экспертизы покажут, что ветеран - невменяем, он сумеет избежать тюрьмы.