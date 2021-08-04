Сегодня на заседании Кабинет министров Украины назначил Дмитрия Жоравовича на должность временного главы Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами.

Об этом заявил министр Кабмина Олега Немчинова.

По словам Немчинова, на данный момент Жоравович занимает должность главы управления Северо-Восточного межрегионального территориального управления АРМА.

Напомним, 27 июля сотрудники ГБР и СБУ разоблачили масштабную коррупционную схему руководства АРМА. Среди подозреваемых - временно исполняющий обязанности председателя АРМА, его заместитель, начальник управления ведомства. СБУ установило, что вместо хранения денежных средств в АРМА, их незаконно перевели на банковский счет подставного лица. Произошло это в результате преступного сговора.

Позже, 29 июля, Печерский райсуд Киева принял решение отстранить от исполнения обязанностей временно исполняющего обязанности руководителя АРМА Виталия Сигидина и его заместителя Владимира Павленко. Также им избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. В ходе заседания Сигидин заявил, что считает отстранение счастьем, однако АРМА в результате такого решения может столкнуться с проблемой - непонятно, кто будет руководить органом.