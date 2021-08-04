В четверг, 5 августа, к Украине начнет приближаться циклон Генри, насыщенный влагой из Адриатического моря. При этом первыми на его пути по нашей стране окажутся именно западные области (наиболее интенсивные осадки ожидаются вечером). Также он затронет северные и частично центральные регионы.

Но на остальной территории Украины все еще будет царить гребень высокого давления, то есть там будет меньше облаков и сухо. Об этом сообщает Укргидрометцентр.



Завтра в западных и северных регионах, а также в Винницкой и Черкасской областях ожидаются кратковременные дожди, грозы. В дневные часы ​​местами град и шквалы 15-20 м/с.

Вечером на Закарпатье и в Карпатах ожидают значительные дожди. На остальной территории страны - без осадков.

Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Ближайшей ночью температуравоздуха +12-17 градусов, на юге страны +18-23. Днем ожидается +23-28, в южных и восточных регионах, а также в Днепропетровской области +29-33. В Карпатах ночью +7-12, днем ​​+16-21 градус.

В Киеве 5 августа ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем ​​местами шквалы до 15-20 м/с.

Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12-17, днем ​​+23-28 градусов.





Ранее "Страна" писала о том, что по Украине несется циклон Генри, в четверг и пятницу ожидается штормовой ветер.

Также мы сообщали, что в четверг часть Украины накроют грозовые дожди, на востоке и юге удержится жара.