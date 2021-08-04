В среду, 4 августа, в Китае заявили об ограничении передвижения через границу страны и приостановке выдачи въездных и выездных документов для неэкстренных поездок. В стране растет количество зараженных штаммом коронавируса "дельта".

Об этом сообщает Тhe Guardian.

В ходе последней вспышки коронавируса в Китае заразилось около 400 человек в 25 городах, включая столицу Пекин и Ухань. Это произошло впервые с тех пор, как в прошлом году в ней была зафиксирована первоначальная вспышка Covid-19. Случаи заболевания зарегистрированы в 17 из 31 провинции.

Кроме того, во вторник зафиксировали 71 местный случай передачи вируса, это стало самым высоким ежедневным показателем с января. При этом почти половина из них находилась в Цзянсу, месте кластера аэропортов.

В связи с этим Пекин ограничит движение через границу и приостановит выдачу въездных и выездных документов для второстепенных поездок. Кроме того, правительства провинций советуют жителям не покидать свои регионы.

Напомним, в Украине в конце прошлого месяца также наблюдался рост заболеваемости коронавирусом. Ждет ли нашу страну новая волна пандемии подробно разбиралась "Страна".

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