В Украине начинают вводить обязательную вакцинацию от коронавируса. Правда, пока только в отдельных городах.



Первым такое решение принял мэр Днепра Борис Филатов. Он решил продвигать темпы вакцинации в городе "методом кнута и пряника".

"Теперь все мои подчиненные обязаны быть вакцинированными, а если не хотят, то пусть за свои деньги каждую неделю предоставляют справку об отрицательном ПЦР (как в мэрии Нью-Йорка). Или увольняются", – заявил Филатов.

Распоряжение городского головы уже вступило в силу. Мэр назначил дедлайн – 15 октября. Все сотрудники коммунальных предприятий, которые до этого времени не вакцинируются, должны будут каждую неделю подавать начальству отрицательный тест на ковид за свой счет. Или медсправку о том, что у них есть противопоказания к вакцинации.



Так, по мнению Филатова, выглядит "кнут" вакцинации.



Но есть и "пряник".



В своем распоряжении мэр также предусмотрел ряд привилегий для обычных горожан, которые пройдут полный цикл вакцинации. Например, они смогут бесплатно ездить в общественном транспорте и ходить в кино.



Пока что в Украине это первый и единственный случай, когда местная власть практически в приказном порядке мотивирует горожан вакцинироваться. Однако вероятность того, что эта практика распространится на всю страну, очень велика.



В Минздраве уже готовятся к новому локдауну, а заболеваемость новыми опасными штаммами коронавируса в стране растет. Тем временем по темпам вакцинации Украина отстает практически от всех стран Европы. Если в Украине полностью привито двумя дозами всего 5% населения, то, например, в соседней Польше – 46%.



Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий уже анонсировал ряд ограничений для антипрививочников. Частично эти нормы уже введены в действие. Так, в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине будут работать только те школы, где 80% преподавателей прошли вакцинацию от коронавируса. Аналогичные меры могут ввести и для других профессий, которые предусматривают контакт с людьми (транспортники, работники общепита, коммунальных структур и т.д.).



"Страна" выяснила, зачем в Днепре делают прививки "добровольно-принудительными", а также узнала у мэров других городов Украины, планируют ли они вводить обязательную вакцинацию для подчиненных и как будут поощрять горожан прививаться.

Мэр Днепра Борис Филатов:

"Я изучил международные примеры – Израиля в том числе, который лидирует по числу вакцинированных в мире. Бывший посол Израиля как-то сказал мне, что выходцы из бывшего СССР – самый тяжелый контингент в плане убеждения на вакцинацию. Этот контингент проживает и у нас. Норму об обязательной вакцинации подчиненных я взял у мэрии Нью-Йорка. Потом я посмотрел на Францию: президент Макрон заявил о принудительной вакцинации для медработников и тех, кто хочет ездить в поездах. Ровно на следующий день 1,3 млн французов побежали и записались на вакцинацию.



Эффективная мера мотивации – принимать решения, не опасаясь реакции людей, не слушая вопли антивакцинаторов. Вот мои западноукраинские коллеги борются с геями, пусть лучше займутся вакцинацией.



Уверен, что в Днепре не будет протестов и массовых митингов, которые проходили, к примеру, во Франции.



Помимо обязательной вакцинации подчиненных, мы вводим различные привилегии для обычных горожан. Так, привитым жителям Днепра гарантируют бесплатный проезд в общественном транспорте и бесплатное посещение кинотеатров.



Но это "плюшки" не для тех, кто уже вакцинировался, а для тех, кто будет вакцинироваться после моего распоряжения. Кто уже привился – все, поезд уехал. А для "новичков" мы уже отдали в печать 30 тысяч проездных билетов, которые раздадим привитым гражданам.



Злоупотребления исключены, подделать проездные невозможно. Их будут выдавать в мэрии тем горожанам, которые завершили полный цикл вакцинации. То есть, получил две дозы вакцины, взял у врача справку, получил в мэрии проездной билет, сел в трамвай – и поехал. Если человек вдруг не может сам прийти в мэрию, отправим проездные по почте – нет проблем.



В том же Израиле автобусы для вакцинации чуть ли не пиццу вакцинированным раздавали. В США платят вакцинированным по 100 долларов, в Индии выдают живую курицу. А у нас – бесплатные походы в кино. Кинотеатры сейчас сидят и не знают, как заполнить залы. А мы заполним их вакцинированными людьми. Кинотеатры готовы принимать гостей бесплатно – мэрия будет это спонсировать.



Мы единственный миллионный областной центр в стране, который не "заехал" в красную зону. Потому что мы делали все правильно. И сейчас продолжаем дальше все делать правильно. Я не хочу удара по экономике. И наши люди должны понимать, что если они не хотят "заехать" в локдаун, а хотят ходить в рестораны, кино, ездить в общественном транспорте, они должны вакцинироваться".

Сергей Сухомлин, мэр Житомира:

"Мы уже обсуждали этот вопрос с Борисом Филатовым. Я поддерживаю опыт Днепра.



У нас была аналогичная ситуация примерно четыре года назад, когда была возможной эпидемия кори среди детей. Тогда мы фактически не пускали непривитых детей в садики. Под горсоветом месяц-полтора были митинги, на сессию приходили родители, которые были против вакцинации. На нас даже подала в суд часть родителей. В итоге мы дошли до Верховного Суда и выиграли. И все-таки вакцинировали более 70% детей, а в городе не было вспышек кори.



Поэтому в данном случае гораздо правильнее провести массовую вакцинацию от коронавируса, даже если ради этого придется пойти на возможные нарушения прав человека. Это позволит городу избежать очередного локдауна, что гораздо хуже.



Аналогично мы сейчас будем действовать и по горсовету. Один из вариантов для работников, которые не будут вакцинированы, – перевод на дистанционную работу. Но, соответственно, они не будут получать надбавки и премии, которые будут получать работающие в офлайне.



В школах Житомира часть работников уже вакцинирована, а остальные думают переждать за счет вакцинации других. Для того, чтобы не ставить под угрозу учащихся, мы также будем переводить такие школы на дистанционное обучение. Но в этом случае мы не будем выплачивать учителям дополнительные выплаты, потому что работа в онлайне не предполагает таких нагрузок, как при стационарном обучении.



Вводить в городе посещение публичных мест по ковид-сертификатом – это не наши полномочия, а Кабмина. Но для того, чтобы стимулировать горожан вакцинироваться, мы также рассматриваем бесплатный проезд на какой-то период в общественном транспорте. Кроме того, при попадании Житомира в "красную зону" карантина неизбежно будут ограничения на работу транспорта. Но мы хотим дать вакцинированным людям возможность даже во время локдауна без ограничений пользоваться коммунальным транспортом".

Александр Третьяк, мэр Ровно:

"У нас сейчас активно идет вакцинация – как работников коммунальной сферы и охраны здоровья, так и простых горожан. Но заставлять каким-либо способом людей вакцинироваться мы не будем. Все исключительно по доброй воле каждого конкретного человека, который осознает всю ответственность за свое здоровье.



Дискриминировать за то, что кто-то вакцинирован, а кто-то нет, мы не будем. Мы не можем выгонять людей с работы только потому, что они не привиты.



Буквально сегодня я был в нашей Центральной городской больнице. Она взяла на себя основной удар в борьбе с ковидом. Мы абсолютно готовы к любому развитию событий. Сегодня главврач рассказал мне, что уже идет активная фаза подготовки к потенциальной опасности, которая может возникнуть в связи с Дельта-штаммом. Проблем с койками и кислородом тоже нет.



Как по мне, стимулирование вакцинации горожан, например, через какие-то скидки – это маркетинг, который набирает бессмысленных оборотов. Но это же не маркетинговая кампания. Мы и так интенсивно вакцинируем людей. Я сам вакцинировался и ревакцинировался Pfizer – без каких-либо проблем, все нормально. И не горжусь тем, что я вакцинированный, а кто-то этого еще не сделал".

Сергей Надал, мэр Тернополя:

"В Украине в последнее время растёт количество больных. А предупреждения ВОЗ и украинского Минздрава ничего хорошего не предвещают. Поэтому решения по стимулированию вакцинации в своём городе мы также будем принимать.



Особенно это коснётся тех сотрудников, которые работают в горсовете и других учреждениях, где непосредственно сталкиваются с большим количеством людей. В Тернополе последние дни растёт количество больных среди представителей горсовета. Если все переболеют там – заменить их будет некем.



Но это не значит, что вакцинация будет в принудительном порядке. Дадим право выбора: либо каждую неделю сдавайте ПЦР-тесты за свой счет, либо пройдите вакцинацию. Тем более, уже в школах и других учебных заведениях можно работать только при условии, если не менее 80% работников вакцинированы. У нас сегодня привито меньше 50%, и я знаю категоричность многих родителей, которые требуют стационарных занятий. Тут человеческий фактор: с одной стороны, мы не можем заставить учителей вакцинироваться насильно, а с другой – в вакцинации есть острая потребность. Поэтому дадим работникам выбор.



А вот вопрос о том, как стимулировать обычных горожан вакцинироваться, пока что на стадии обсуждения. Нужно запустить правильную информационную кампанию, но не рекламную. Цель – обеспечить здоровье людей. Если люди сами не осознают, что нужно прививаться от коронавируса для их здоровья, то никакие скидки на билеты в кино не помогут. Когда делается рекламный ход, люди по-другому реагируют и понимают, что это "впаривание". Так что подобный маркетинговый подход, как в Днепре, неэффективный. Людям просто нужно системно объяснять, какие могут быть риски, если они не вакцинируются".

Анатолий Бондаренко, мэр Черкасс:

"Я не собираюсь вводить обязательную вакцинацию в Черкассах, она должна быть добровольной. Мы должны действовать в рамках Конституции. Если нет закона про принудительную вакцинацию, то тогда это нарушение. Я считаю, что прививаться или нет – исключительно добровольное дело каждого.



У нас нет проблем с прививками, вакцины есть. В Черкассах нет ажиотажа в этом вопросе, город находится в более-менее курортной зоне. Сейчас жители отдыхают в основном на свежем воздухе, фактически в местах массового скопления людей нет.

В городе скорее готовятся к осени, к штамму "Дельта". Например, один роддом мы полностью отдали под инфекционную больницу.



Вообще, кроме ковида есть еще много других инфекционных заболеваний. Понятное дело, что в связи с третьей волной коронавируса мы будем вводить ограничения, но это нужно делать в меру. Так что не вижу сейчас предпосылок для того, чтобы вводить привилегии для вакцинированных горожан".

Александр Симчишин, мэр Хмельницкого:

"Мы пока что не собираемся вводить никаких жестких ограничений для непривитых. И привилегий для привитых горожан тоже. Темпы вакцинации по городу в течение последнего месяца удовлетворительные. Весной были проблемы с количеством вакцины, сейчас уже нет. Все вакцинируются на добровольных началах и без чувства обязательных правил.



Большая часть педагогов в августе и так захочет вакцинироваться. Они и раньше хотели, но многие ждали Pfizer и Moderna весной. Потом закончился учебный год, все ушли в отпуск. Кто-то сам привился в пунктах вакцинации. Сейчас учителя выйдут на работу, и я уверен, что будет много желающих привиться Pfіzer и Moderna, которые уже есть в наличии. То есть, может даже произойти резкий прирост вакцинированных в городе.



Мотивировать жителей Хмельницкого прививаться мы будем через просветительскую и разъяснительную работу. Люди должны сами понимать, что это нужно им, а не городскому главе. Вакцинация необходима в первую очередь горожанам, чтобы сформировался коллективный иммунитет, и мы спокойно могли жить, работать и воспринимать эту болезнь, как обычную.



Обязательная вакцинация имеет обратный эффект. Если в прессе нагнетается истерия вокруг коронавируса и человека заставляют вакцинироваться, то у него возникает протест. То есть, люди больше начинают верить в разную ерунду про вакцинацию.



Правильная информационная кампания и просветительская работа намного эффективнее, чем любое обязательство. Поэтому я не поклонник принудительной вакцинации.



А вот элементы поощрения привитых горожан, которые ввели в Днепре, в принципе правильный ход. Потому что принуждение вызывает отвращение. А поощрение – дополнительную мотивацию. Такие вещи я приветствую.



Но в Хмельницком пока что нет потребности вводить подобную практику, потому что у нас и так вакцинируется достаточное количество людей. Но если темпы вакцинации начнут падать, возможно, мы будем как-то стимулировать горожан. Пока что конкретных идей у нас нет, но инициативы Днепра достаточно интересные. Может быть, мы возьмем их опыт. А может, придумаем что-то свое".