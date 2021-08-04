В среду, 4 августа, в Управлении государственной охраны Украины (УГО) прошло служебное совещание по поводу военнослужащего, четыре дня назад избившего танцора шоу-балета Нади Дорофеевой. На совещании было принято решение уволить мужчину из рядов УГО.

Об этом пресс-служба Управления сообщает в Фейсбуке.

В УГО добавили, что осуждают подобные проявления агрессии и считают недопустимым совершение таких позорных поступков.

"Принципиальная позиция руководства Управления заключается в том, что военнослужащие, которые нарушают принципы морали развитого общества, не должны нести службу в составе нашего ведомства", - резюмировали в УГО.

Напомним, вызвавший немалый резонанс инцидент произошел в пятницу у киевского клуба Lift. После вечеринки танцор по имени Евгений вышел из заведения на улицу и получил от незнакомого мужчины несколько ударов, которых хватило для сильного кровоизлияния в мозг. "Страна" разбиралась в подробностях этой истории.

Почти сразу же после придания происшествия огласке стало известно, что на Евгения напал действующий сотрудник УГО.

Как мы писали, мужчине уже избрали меру пресечения в виде заключения в СИЗО на 60 суток.