Украинская рок-группа Green Grey, которую из-за русскоязычных песен лишили права выступить в масштабном концерте на "Олимпийском", приуроченном к 30-летию Независимости Украины, решила 24 августа устроить в Киеве сольный концерт. Музыканты приглашают своих почитателей в "самое сердце" столицы - на крышу ЦУМа и анонсируют презентацию своего нового альбома. Об этом сообщается на официальной странице Green Grey в соцсети.

"Друзья!! Увидимся на День Независимости Украины , в самом сердце Киева, на крыше ЦУМ!!

Мы презентуем наш новый альбом и поиграем хиты разных лет вспомним, как это было!!" - говорится в сообщении.

Билеты на концерт стоят 650 гривен.

Напомним, ранее Green Grey заявили, что им не разрешат выступить в День Независимости Украины из-за того, что они поют песни на русском языке. Но в Офисе президента назвали другую причину - критика закона о тотальной украинизации лидером музыкального коллектива Муриком (настоящее имя Дмитрий Муравицкий). В то же время советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уточнял, что решение принял не Офис президента.

Позже в комментарии "Стране" лидер Green Grey заявил, что "топовые украинские артисты шантажировали Офис президента тем, что они не будут выступать на одной сцене с русскоязычными артистами".

Также мы сообщали, что в концерте ко Дню независимости выступит 35 украинских артистов, он пройдет на НСК "Олимпийский" м будет платным.