Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) дал поручение Кабинету министров возложить должностные обязанности главы правления "Укрзализныци" на министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

Помимо этого, СНБО выставило к "Укрзализныце" ряд требований, в частности:

привести к экономически обоснованным тарифам грузовые перевозки;

обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергии для УЗ;

ввести программы восстановления инфраструктуры, подвижного состава, организовать закупку новых вагонов; обеспечить увеличение транзита и расширение сети для перевозки грузов в контейнерах;

ввести скоростное движение.

Ранее сообщалось, что в марте Кабмин согласовал отставку главы правления "Укрзализныци" Жмака и назначил ему временную замену в лице Ивана Юрика.

Напомним, пятеро сотрудников ровенского филиала "Львовской железной дороги" АО "Укрзализныця" похищали ежедневно до тонны топлива.

Также мы писали, что начальника локомотивного депо УЗ подозревают в нанесении ущерба предприятию на 2,7 млн грн.