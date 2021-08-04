СНБО распорядился сделать министра Кубракова и.о. главы правления "Укрзализныци"
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) дал поручение Кабинету министров возложить должностные обязанности главы правления "Укрзализныци" на министра инфраструктуры Александра Кубракова.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.
Помимо этого, СНБО выставило к "Укрзализныце" ряд требований, в частности:
- привести к экономически обоснованным тарифам грузовые перевозки;
- обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергии для УЗ;
- ввести программы восстановления инфраструктуры, подвижного состава, организовать закупку новых вагонов; обеспечить увеличение транзита и расширение сети для перевозки грузов в контейнерах;
- ввести скоростное движение.
Ранее сообщалось, что в марте Кабмин согласовал отставку главы правления "Укрзализныци" Жмака и назначил ему временную замену в лице Ивана Юрика.
Напомним, пятеро сотрудников ровенского филиала "Львовской железной дороги" АО "Укрзализныця" похищали ежедневно до тонны топлива.
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