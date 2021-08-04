К концу этого десятилетия может сформироваться новая мировая элита. Причиной подобных изменений станет технологическая революция.

Об этом говорится в письме Анатолия Чубайса, спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

Письмо писалось, чтобы собрать встречу, посвященную этой проблеме. Источник "РБК", знакомый с повесткой встречи, состоявшейся в конце июня в закрытом формате, подтвердил содержание документа.

Помимо этого, Чубайс считает, что экономику России может ожидать "уникальный" удар в связи с технологической революцией.

"В силу уникальной роли топливно-энергетического комплекса в российской экономике, ее природного и технологического потенциала и географического положения таким же уникальным окажется и удар, который будет нанесен этой революцией по российской экономике, и возможности, которые одновременно перед ней открываются", — пишет Чубайс.

В письме спецпредставитель сравнивает происходящие изменения "с процессами конца XVIII — начала XIX вв.". При этом нынешние процессы автор называет "глобальным энергопереходом": "Отличий нет ни масштабами охвата мировой экономики, ни степенью радикальности. Но она отличается в скорости — она займет всего около 30–50 лет", - написал Чубайс

"Я имею в виду совсем не популярную, с моей точки зрения малоосмысленную, Четвертую промышленную революцию, а ту, которая называется глобальным энергопереходом", — объяснил он.

Напомним, в прошлом году Чубайс покинул пост главы "Роснано", который он занимал с 2011 года.

Однако, вскоре президент России Владимир Путин назначил его спецпредставителем главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.