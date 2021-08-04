Потерявшим секретные документы об авианосце Defender в Британии оказался кандидат в представители НАТО
СМИ назвали имя человека, потерявшего документы Министерства обороны Великобритании, которые касались прохода эсминца Defender у берегов Крыма. Им оказался чиновник Ангус Лэпсли, которого ранее называли кандидатом на пост представителя от Объединенного королевства в НАТО
Об этом со ссылкой на источники в британском правительстве сообщает The Guardian
СМИ выяснили, что Лэпсли рассматривали в качестве кандидата на пост представителя страны в НАТО в июне. Но когда случился скандал с потерей документов, его отстранили от работы с засекреченными данными и начали в его отношении проверку.
После этого Лэпсли перевели из Минобороны обратно в МИД, откуда он и перешел в оборонное ведомство.
При этом до сих пор нет решения насчет наказания, которому следует подвергнуть чиновника за утечку. Как пишет The Guardian, наиболее распространенное решение в таких ситуациях - отстранение от работы с секретными файлами, без которых чиновники не могут полноценно заниматься своей работой.
При этом Лэпсли фактически продолжает оставаться кандидатом на пост представителя Великобритании в Альянсе, хотя вероятность его назначения теперь вызывает сомнения.
У Лэпсли за спиной 30-летняя карьера госслужбы, он работал в администрации экс-премьера Тони Блэра.
Ранее не сообщалось о подобных инцидентах с его участием.
Как отмечает The Guardian, документы, которые потерял Лэпсли, вообще нельзя было выносить из здания, кроме как в специальном предназначенном для переноски кейсе.
В Минобороны Британии ранее отказались от каких либо комментариев по поводу человека, потерявшего документы. Не было исключения и для статьи The Guardian, она также осталась без внимания со стороны оборонного ведомства.
Источники издания уверены, что непубличность ведомства в этом вопросе может указывать на то, что его кандидатуру до сих пор рассматривают на пост представителя в НАТО, что может "подавать плохой пример" и являться опасным прецедентом.
В частности, теперь будет сложнее наказать сотрудника за нарушения порядка работы с секретными данными.
Напомним, британский эсминец HMS Defender 18 июня зашел в порт Одессы. Это был первый визит этого британского эсминца в порт Одессы
23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительный огонь по курсу британского судна в Черном море в районе мыса Фиолент. Это привело к международному скандалу, в Минобороны РФ был вызван военный атташе Британии
Позже выяснилось, что решение о проходе эсминца Defender вблизи Крыма принял премьер Британии Джонсон.
В конце июля за автобусной остановкой в британском городе Кент были найдены секретные документы Минобороны Британии, которые содержат подробности об операции эсминца HMS Defender и британских военных в водах аннексированного Россией Крыма. После этого МИД РФ высмеял потерю секретных документов о британском эсминце Defender.
После того как секретные документы об операции британского судна Defender возле Крыма были найдены в Британии рядом с автобусной остановкой, Министерство обороны страны заявило о намерениях провести проверку.