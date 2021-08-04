СМИ назвали имя человека, потерявшего документы Министерства обороны Великобритании, которые касались прохода эсминца Defender у берегов Крыма. Им оказался чиновник Ангус Лэпсли, которого ранее называли кандидатом на пост представителя от Объединенного королевства в НАТО

Об этом со ссылкой на источники в британском правительстве сообщает The Guardian

СМИ выяснили, что Лэпсли рассматривали в качестве кандидата на пост представителя страны в НАТО в июне. Но когда случился скандал с потерей документов, его отстранили от работы с засекреченными данными и начали в его отношении проверку.

После этого Лэпсли перевели из Минобороны обратно в МИД, откуда он и перешел в оборонное ведомство.

При этом до сих пор нет решения насчет наказания, которому следует подвергнуть чиновника за утечку. Как пишет The Guardian, наиболее распространенное решение в таких ситуациях - отстранение от работы с секретными файлами, без которых чиновники не могут полноценно заниматься своей работой.

При этом Лэпсли фактически продолжает оставаться кандидатом на пост представителя Великобритании в Альянсе, хотя вероятность его назначения теперь вызывает сомнения.

У Лэпсли за спиной 30-летняя карьера госслужбы, он работал в администрации экс-премьера Тони Блэра.

Ранее не сообщалось о подобных инцидентах с его участием.

Как отмечает The Guardian, документы, которые потерял Лэпсли, вообще нельзя было выносить из здания, кроме как в специальном предназначенном для переноски кейсе.

В Минобороны Британии ранее отказались от каких либо комментариев по поводу человека, потерявшего документы. Не было исключения и для статьи The Guardian, она также осталась без внимания со стороны оборонного ведомства.

Источники издания уверены, что непубличность ведомства в этом вопросе может указывать на то, что его кандидатуру до сих пор рассматривают на пост представителя в НАТО, что может "подавать плохой пример" и являться опасным прецедентом.

В частности, теперь будет сложнее наказать сотрудника за нарушения порядка работы с секретными данными.

Напомним, британский эсминец HMS Defender 18 июня зашел в порт Одессы. Это был первый визит этого британского эсминца в порт Одессы

23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительный огонь по курсу британского судна в Черном море в районе мыса Фиолент. Это привело к международному скандалу, в Минобороны РФ был вызван военный атташе Британии

Позже выяснилось, что решение о проходе эсминца Defender вблизи Крыма принял премьер Британии Джонсон.

В конце июля за автобусной остановкой в британском городе Кент были найдены секретные документы Минобороны Британии, которые содержат подробности об операции эсминца HMS Defender и британских военных в водах аннексированного Россией Крыма. После этого МИД РФ высмеял потерю секретных документов о британском эсминце Defender.

После того как секретные документы об операции британского судна Defender возле Крыма были найдены в Британии рядом с автобусной остановкой, Министерство обороны страны заявило о намерениях провести проверку.