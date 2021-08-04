После сегодняшнего олимпийского дня и завоевания сразу четырех наград (золото, серебро и две бронзы) Украина поднялась сразу на 24 ступени в общем медальном зачете - с 61-й на 37-ю ступень. Об этом свидетельствуют данные официального сайта Олимпиады-2020.

Теперь в копилке сборной Украины 11 олимпийских наград - одно золото, два серебра и восемь бронзовых медалей. Любопытно, что по числу наград сегодня наши спортсмены повторили достижения Рио-2016. Пять лет назад украинцы тоже выиграли 11 наград - две золотых, 5 серебряных и четыре бронзовых.

А вот в Лондоне-2012 украинцы добыли 19 медалей - пять золотых, четыре серебряных и десять бронзовых.

В общем медальном зачете Токио-2020 лидируют Китай, США и Япония.

Напомним, сегодня нардеп Жан Беленюк принес Украине первое золото на Олимпиаде в Токио, одержав победу в финальном поединке по греко-римской борьбе среди спортсменов в весе до 87 кг. В финале спортсмен встретился с призером чемпионатов мира и Европы венгром Виктором Лоринчем. В результате, счет встречи - 5:1. После награждения Жан Беленюк станцевал гопак и заплакал от счастья.

Серебряная медаль в олимпийском финале досталась украинскому борцу Парвизу Насибову. Также бронзу завоевала украинская борчиха Ирина Коляденко.

Также Украина впервые получили олимпийскую награду за синхронное плавание - бронза досталась нашему дуэту Марте Фединой и Анастасий Савчук.