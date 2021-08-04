Юлии Кузьменко, которую подозревают в участии в убийстве журналиста Павла Шеремета, сменили меру пресечения. Круглосуточный домашний арест Шевченковским судом Киева заменен ночным домашним арестом.

Об этом сообщил ее адвокат Тарас Беспалый в Facebook

"Юлии Кузьменко изменили меру пресечения на ночной домашний арест и сняли браслет", - написал адвокат

Теперь Кузьменко должна находиться дома лишь с 23:00 до 6 утра. Сообщается, что таким решением суд удовлетворил ходатайство адвоката лишь частично.

Фото: с подозреваемой Кузьменко снимают электронный браслет. Источник: Петр Киян, Facebook

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб в 2016 году. Машина, в которой он находился, взорвалась в центре Киева во время движения.

В декабре 2019 года правоохранители объявили подозрение в убийстве троим: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и врачу Юлии Кузьменко, музыканту и ветерану Андрею Антоненко.

Вину все трое не признают.

В прошлом году суд отпустил Дугарь под личные обязательства. Уже в этом году судья изменил Антоненко меру пресечения на домашний арест. При этом прокурор не настаивал на продлении ареста. Такая же мера пресечения была определена и для Юлии Кузьменко.

В конце июля мера пресечения Антоненко в виде домашнего ареста была оставлена без изменений. Ходатайства защитников Антоненко судьи оставили без внимания.

В июле исполнилось ровно пять лет с дня убийства журналиста. В связи с этим посольство Германии выразило надежды на полное расследование убийства

Ранее "Страна" разбиралась, какие версии убийства Павла Шеремета рассматривали правоохранители и какие из них могут быть активизированы вновь.