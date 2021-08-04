Во вторник, 3 августа шестой апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и отменил постановление Окружного административного суда Киева (ОАСК), которое приостанавливало предписание НАПК о прекращении контракта главы "Нафтогаза" Юрия Витренко.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В данном предписании НАПК требовало от правительства отменить пункты 8 и 9 распоряжение Кабмина № 370-р и решить вопрос о прекращении срока действия контракта с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрием Витренко.

"В связи с решением суда предписание НАПК к Кабмину относительно незаконного назначения председателя правления НАК Нафтогаз Украины подлежит исполнению", - заявил председатель НАПК Александр Новиков.

В связи с тем, что одним из оснований инициирования дела стала якобы отсутствии возможности отмены правительством пунктов 8 и 9 упомянутого распоряжения, Новиков направил в Кабмин письмо. В письме описан конкретный механизм выполнения предписания. Для этого нужно созвать заседание Кабмина и рассмотреть такие вопросы:

отмены как незаконных пунктов 8 и 9 распоряжение Правительства № 370-р. Отмена п. 9 указанного распоряжения требуется только в части подписания контракта с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины", поскольку именно его заключения осуществлено с нарушением ст. 26 Закона Украины "О предотвращении коррупции";

прекращения действия контракта с председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» как незаконного.

Напомним, 1 июля НАПК направило предписание главе наблюдательного совета НАК Нафтогаз Украины Клэр Споттисвуд с требованием прекратить контракт с Витренко.

Ранее, в июне, глава НАПК Новиков постановил отменить назначение Витренко на пост главы НАК "Нафтогаз", потому что после увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно принимать участие в руководстве организациями, на которые оно могло влиять, когда работало на государство. Но Киевский Окружной административный приостановил предписание НАПК о незаконности назначения Витренко.