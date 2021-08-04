В Службе безопасности Украины подтвердили запрет на въезд в Украину Родиону Батулину, заместителю главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службе ведомства.

"Запрет вынесен 23 июля 2021 года на основе аргументированных данных, что данное лицо может представлять угрозу национальной безопасности Украины", - сказали в СБУ.

В ведомстве добавили, что Родион Батулин "известен своими радикальными взглядами и провокационными действиями во время акций протеста в Украине".

"В ходе этих акций, среди прочего, удалось предотвратить попытки радикалов спровоцировать силовые столкновения со стражами порядка", - заявили в пресс-службе.

Напомним, 3 августа Виталия Шишова нашли повешенным в парке, белорусская оппозиция считает, что его убили чекисты республики. В украинской полиции рассматривают две версии его смерти: суицид и убийство, замаскированной под суицид.

Как позже заявили в "Белдоме" Родиону Батулину запретили въезжать в Украину, куда он возвращался из Евросоюза. При этом Батулин считается близким к одному из лидеров ультраправой партии "Нацкорпус" Сергею Коротких (Боцману).