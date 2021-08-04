Украинский бизнес готовится к повышенным платежкам на электроэнергию. Мы уже писали, что в пятницу, 31 июля, как раз когда заседал "тарифный" Совбез, регулятор на 60% повысил предельные цены на электроэнергию в сегментах на сутки вперед и внутрисуточном. Это те сегменты рынка электроэнергии, где скупается средний и мелкий бизнес, тот, который не имеет двухсторонних контрактов на поставки ресурса.

Эксперты сразу спрогнозировали - ценники для бизнеса могут вырасти вдвое. И, собственно, рост тарифов уже начался, как и паника в бизнес-среде.

"Сергей Вовченко, мой коллега по бизнесу, руководитель холдинга "Молочный альянс" прислал мэсседж. Дословно: "Сижу и матом крою. Электрическая энергия вчера была 1,45 гривен за киловатт. А завтра уже 2,34 гривны! Как планировать бизнес наперед". Это он еще о ценах на газ с первого сентября, наверное, не читал", - написал в Фейсбуке бизнесмен Александр Деркач.

Глава концерна "Ярослав" Александр Барсук говорит, что подорожание электроэнергии потянет за собой рост ценников на продукцию. "В швейном бизнесе - до 5%, в текстильном - от 5%. Правда, процесс будет плавным. Но в целом повышение тарифов на электроэнергию — это еще один удар по промышленности, который усилит ее стагнацию", - говорит Барсук.

По словам аналитика Института стратегических исследований Юрия Корольчука, нынешний скачек цен - только начало. "Тарифы и дальше будут расти и останутся высокими вплоть до весны 2022 года", — прогнозирует он.

Разбирались, почему начали расти ценники на электроэнергию для бизнеса, и как это отразится на ценниках на все товары.

Новые тарифы с августа

Мы уже писали, что в конце июля НКРЭ повысила сразу на 60% предельные цены (так называемые прайс-кэпы) на электроэнергию в сегменте на сутки вперед. Верхняя планка цены выросла до 2 гривен за киловатт в ночное время и до 4 гривен - днем.

Решение это во многом было вынужденное, так как рынок электроэнергии сейчас - в глубоком кризисе. Массовые спекуляции, которые наблюдались весной и в начале лета обвалили цены на электроэнергию до минимума - ее продавали в отдельные дни даже по 10-30 копеек за киловатт (без учета распределения, а это еще 1-1,5 гривны за киловатт в зависимости от региона). Тем временем энергоресурсы, в частности, уголь и газ стремительно дорожали. В итоге ТЭС стало невыгодно генерировать копеечное электричество, бросая в топку дорогой уголь и газ. И многие прекратили закупку угля и начали останавливать блоки под видом аварийный ремонтов. В июне регулятор заметил проблему и повысил прайс-кэпы до 1,2-2,66 гривен за киловатт.

А в конце июля еще раз их пересмотрел.

Что, как рассказал нам Юрий Корольчук, фактически означало повышение тарифов для бизнеса почти вдвое - до 2 гривен в ночное время и 3,5-4 гривен за киловатт днем. Но, правда, не сразу, а в перспективе.

Но повышение цен началось прямо с первый чисел августа.

По данным Украинской энергетической биржи, в июле на аукционах были продажи электроэнергии по 600-1200 гривен за мегаватт-час.

Сейчас таких прайсов практически нет. Скажем, с поставками на 5-31 августа предлагается электроэнергия от 1700 до 2200 гривен за мегаватт-час.

По данным Оператора рынка, 1 августа базовый тариф на рынке на сутки вперед объединенной энергосистемы вырос на 34,4% - до 2084,21 гривен за мегаватт-час.

В отдельные дни 1-3 августа цена на электроэнергию на рынке на сутки вперед повышалась и до предельной планки в 2-4 тысячи гривен за мегаватт-час. Что в среднем на 75-85% выше, чем еще неделю назад.

На 5 августа ценник - от 800 до 4 тысяч гривен в зависимости от времени суток.

Эти цены - без учета распределения. Тариф на последнее - 1-1,5 гривен за киловатт в зависимости от региона, - говорит Корольчук. То есть, итоговый ценник для бизнеса составляет от 2,5 до 5,5 гривен за киловатт.

"Повысились цены на рынке на сутки вперед и внутрисуточном. На долгосрочных контрактах это не сильно отразилось", — говорит эксперт энергорынка Олег Попенко. Но только сегмент на сутки вперед - это порядка трети рынка электроэнергии. Поэтому всплески на нем достаточно чувствительны.

Не исключено, что если сохраниться устойчивая тенденция к подорожанию электроэнергии, поставщики будут пересматривать и условия двухсторонних договоров.

В том, что электроэнергия продолжит дорожать Юрий Корольчук не сомневается.

"С начала отопительного сезона спрос на электроэнергию увеличивается. Спекулянтов, которые обваливали ценники, с рынка убрали. То есть, нет никаких оснований для распродаж. Электроэнергия вполне может держаться на верхних прайс-кэпах (то есть 2 гривны в ночное время и 4 гривны за киловатт - в дневное - Ред). Тем более, что продолжают дорожать уголь и газ. Дорогая электроэнергия нас ждет, минимум, до весны 2022 года", - прогнозирует Юрий Корольчук.

"Будем переписывать ценники"

Бизнес подорожание электроэнергии, мягко говоря, не обрадовало.

"Это один из худших сценариев для нас. Можно долго говорить об экономии и закупке энергосберегающего оборудования, но что толку. Денег на новое оборудование все равно не хватает, а у кого они есть, другая проблема - сроки поставки техники существенно выросли. Поэтому дорогое электричество сильно тормознет нашу промышленность. И, скорее всего, придется повысить цены. В швейном производстве доля электроэнергии относительно небольшая, поэтому продукция подорожает до 5%, а вот в текстильном ценники вырастут заметно - от 5% и больше", — рассказал нам Александр Барсук.

"Для моего бизнеса все это значит, что уже в следующем месяце я получу повышенную платежку, и буду вынужден заложить ее в общую себестоимость. Но там повышается не только цена электроэнергии, но и другие составляющие, в частности, зарплаты, расходы на техническое обслуживание бензовозов. Ведь СТО тоже используют электричество, и, соответственно, повысят свои расценки. В итоге стоимость пролива топлива вырастет на 40-50 копеек. И это отразится на цене на АЗС", - пояснил нам владелец сети автозаправок Prime Дмитрий Леушкин.

Пекари предупреждают о возможном подорожании своей продукции до 10% - доля электроэнергии в этом бизнесе сравнительно высокая, к тому же многие предприятия работают на устаревших электропечах, где потребление электричества зашкаливает.

Как говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский, хоть бизнес вроде и был готов к повышению тарифов, в этом процессе важна прогнозируемость, а ее в данном случае как раз и не было. "Уровень повышения цен, частота пересмотра прайсов - те факторы, которые влияют на адаптацию бизнеса к новым ценникам. Но в любом случае повышение тарифов отразится на конечной стоимости товаров и услуг, промышленной и потребительской инфляции в стране", — отмечает он.

По словам Олега Попенко, предприниматели, которые покупают электроэнергию на рынке на сутки вперед и внутричуточном (а это небольшой бизнес) получат рост себестоимости и будут вынуждены повышать цены на свои товары и услуги до 10-15% до конца года.

Не лучшие ожидания и у крупного бизнеса. "Как, к примеру ЗТМК (Запорожский титано-магниевый комбинат - Ред) может конкурировать с аналогичным предприятием в Казахстане, если у них цена уже на 45% ниже, а нас еще ждет скачек тарифов на электроэнергию. При том, что электроэнергия - это примерно 40% всех затрат предприятия. В целом подорожание электроэнергии приведет к снижению маржинальности таких отраслей как химия, переработка, добыча. ПРи этом рост тарифов - последствия манипуляций на рынке, и все об этом прекрасно знают", — говорит директор по коммуникациям DF Group Олег Арестархов.

"В азотной химии затраты на электричество составляют больше 10% в себестоимости, поэтому подорожание тут тоже не пройдет незамеченным", - добавил председатель правления Черкасского Азота Виталий Скляров.