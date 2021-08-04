Сегодня утром экс-АТОшник Владимир Прохнич пришел в здание Кабмина с гранатой и угрожал ее взорвать. "Страна" связалась с Сергеем Мельничуком, экс-нардепом и первым командиром батальона "Айдар", в котором служил Владимир Прохнич. Он рассказал о сложных жизненных обстоятельствах, которые толкнули экс-АТОшника на теракт.

По словам Мельничука, Прохнич страдал от поствоенного синдрома, а государство не предоставляло ему должную медицинскую помощь. К тому же, после ранений в зоне боевых действий Прохнича беспокоили сильные головные боли.

Мельничук подозревает, что на сегодняшний теракт Прохнича могло подтолкнуть серьезное заболевание – опухоль мозга, которая, вероятно, развилась вследствие черепно-мозговой травмы.

"На фронте Прохнич был всегда впереди. Человек с железным стержнем внутри. Его просто довели до крайности. Государство должно обеспечивать военным реабилитацию, но никто этим не занимается. У Прохнича развился послевоенный синдром. И это вылилось вот в такие последствия, как сегодня. Кроме того, он был ранен и контужен. В последнее время он жаловался на головные боли. Мы настаиваем, чтобы он сейчас прошел медицинскую экспертизу. Я консультировался с медиками, и есть большое подозрение, что у него опухоль головного мозга – как последствие черепно-мозговой травмы, которую он получил на фронте", – заявил "Стране" Сергей Мельничук.

Кроме этого, у Владимира Прохнича были и материальные проблемы.

"Чиновники "глушили" его бизнес в Ирпене (Прохнич держал СТО, занимался ремонтом автомобилей – Ред.), не давали развиваться, были разборки среди родственников. Один из его компаньонов умер, тоже "айдаровец". Материальные проблемы наложились на проблемы со здоровьем, и привели вот к чему", – говорит Мельничук.

Буквально неделю назад, по словам Мельничука, Владимир Прохнич встречался со своими побратимами-военными. Они рассказывали, что Прохнич вел себя странно.

"Мне позвонили его боевые товарищи примерно неделю назад. Сказали, что Вова приезжал, вел себя непонятно, очень переживал, что у него проблемы, надо как-то защитить близких, а он не знает, как выйти из ситуации. Были какие-то навязчивые мысли", – вспоминает Мельничук.

На вопрос о том, где Прохнич мог взять гранату, с которой сегодня явился в Кабмин, Сергей Мельничук ответил, что это могла быть не настоящая граната.

"Это мог быть и муляж. Надо еще провести экспертизу и доказать, что это боевая граната. Вова как опытный сапер мог изготовить красивый муляж, чтобы просто напугать чиновников", – предполагает Мельничук.

По его мнению, после сегодняшнего случая правительство должно наконец обратить внимание на реабилитацию ветеранов.

"Мы настаиваем, что ветераны должны обязательно проходить осмотры в специально созданных медицинских центрах, чтобы общество потом не подвергалось разным эксцессам. Вплоть до того, что в Министерстве по делам ветеранов должно ввести отдельную графу именно на тех, кто воевал в первой линии, и чуть ли не в принудительном порядке приводить на регулярные медосмотры", - уверен Мельничук.

Напомним, 43-летний экс-атошник Владимир Прохнич с боевой гранатой в руках ворвался в здание Кабмина утром 4 августа. Он захватил заложников, заявляя, что подорвет боеприпас. В итоге в ходе спецоперации мужчину удалось задержать.

Также мы писали, что помогал в этом его знакомый депутат Бучанского горсовета Василий Олексюк. Комментируя возможные мотивы поступка Прохнича, он заявил, что это может быть бедность и ранения, которые бывший военнослужащий получил на Донбассе.

Кроме того, "Страна" разбиралась, что еще известно об атошнике Прохниче, который ворвался в Кабмин с гранатой.

Также мы сообщали, что по словам главы МВД Дениса Монастырского, захватчику Кабмина Прохничу проведут психиатрическую экспертизу, это дает ему шанс избежать тюрьмы.

Между тем, в полиции уже анонсировали, что дело против Прохнича откроют по четырем статьям, максимальная санкция одной из них - 15 лет тюрьмы.