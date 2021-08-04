В приграничных зонах вдоль линии разграничения на Донбаcсе и в Херсонской области на подходах Крыму ужесточат режим. Такое решение принял Кабмин Украины на заседании в среду, 4 августа.

По этому поводу утверждено отдельное постановление. В пояснительной записке, в частности, указано, что после проведения админреформы территории некоторых местных общин расширились, в том числе, за счет приграничных зон. Но правила приграничных зон там не действуют.

Также указано на возможность обострения ситуации на границе, что связано с проведением охоты или массовых мероприятий. Поэтому, к примеру, охоту в профилактической полосе вообще решили запретить, правила эксплуатации самоходных суден, беспилотников и малой авиации ужесточили (о выездах/вылетах нужно будет информировать пограничников).

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине отложили введение интернета 5G, в Кабмине на него нет денег.

Также мы сообщали, что Украина утвердила новую энергетическую стратегию, предусматривающую уход от РФ, отказ от угля и продвижение зеленой энергетики.