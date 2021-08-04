Кабмин снова проведет конкурс на должность главы НСЗУ. Фото: medrada.com

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании заявил о повторном конкурсе на должность главы Национальной службы здоровья.

Об этом в Фейсбуке сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Кабмин объявил повторный конкурс на должность главы НСЗУ

"Сегодня правительство объявило повторный конкурс на занятие должности председателя НСЗУ. Документы будут приниматься исключительно через Единый портал вакансий государственной службы по ссылке: career.gov.ua", - написал он.

На данный момент, по словам Ляшко, есть уже два победителя на замглавы НСЗУ, однако они все еще проходят проверку. При этом в новом конкурсе ожидаются кандидатуры на должность главы НСЗУ с годовым бюджет более 120 млрд гривен. 

Ляшко добавил, что правительство поддержало решение ввести в штат НСЗУ должность еще одного заместителя, который будет заниматься вопросами цифровой трансформации и развития.

"В ближайшее время будет также объявлен соответствующий конкурс. Уверен, что это правильный шаг, ведь диджитализация сферы здравоохранения есть и будет приоритетом", - написал он.

Напомним, Кабмин уже объявлял конкурс на должность главы Национальной службы здоровья Украины в мае прошлого года

Помимо этого, 14 июля Кабмин назначил временно исполняющим обязанности председателя Национальной службы здоровья Украины Дмитрия Самофалова вместо Андрея Виленского.

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