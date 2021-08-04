Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании заявил о повторном конкурсе на должность главы Национальной службы здоровья.

Об этом в Фейсбуке сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Сегодня правительство объявило повторный конкурс на занятие должности председателя НСЗУ. Документы будут приниматься исключительно через Единый портал вакансий государственной службы по ссылке: career.gov.ua", - написал он.

На данный момент, по словам Ляшко, есть уже два победителя на замглавы НСЗУ, однако они все еще проходят проверку. При этом в новом конкурсе ожидаются кандидатуры на должность главы НСЗУ с годовым бюджет более 120 млрд гривен.

Ляшко добавил, что правительство поддержало решение ввести в штат НСЗУ должность еще одного заместителя, который будет заниматься вопросами цифровой трансформации и развития.

"В ближайшее время будет также объявлен соответствующий конкурс. Уверен, что это правильный шаг, ведь диджитализация сферы здравоохранения есть и будет приоритетом", - написал он.

Напомним, Кабмин уже объявлял конкурс на должность главы Национальной службы здоровья Украины в мае прошлого года.

Помимо этого, 14 июля Кабмин назначил временно исполняющим обязанности председателя Национальной службы здоровья Украины Дмитрия Самофалова вместо Андрея Виленского.