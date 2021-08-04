Украинский борец и нардеп от "Слуга народа" Жан Беленюк, который принес Украине первую золотую медаль на Олимпиаде в Токио, заплакал от счастья. Спортсмен шел к этой победе 21 год. И даже травма, которую он получил за три недели до поездки в японскую столицу на соревнования, не помешала ему исполнить мечту.

Об этом Жан Беленюк рассказал после победы над венгерским чемпионом Виктором Лоринчем в среду, 4 августа.

По его словам, он прошел длинный и тяжелый путь, чтобы получить такую важную награду. 30-летний Беленюк начал тренироваться, когда ему исполнилось девять лет.

Далее спортсмен начал говорить слова благодарность всем украинцам и всем, кто верил в него и заплакал.

Также Жан Беленюк рассказал, что во время подготовки к Олимпиаде он сильно травмировался и даже не знал, сможет ли из-за этого участвовать в соревнованиях.

Напомним, днем ранее украинский борец вышел в финал Олимпийских игр, где сегодня уже получил золото. В полуфинале он победил Ивана Хуклека из Хорватии о счетом 7:1. А в финале борец соверновался с призером чемпионатов мира и Европы венгром Виктором Лоринчем и выиграл со счетом 5:1.

Сегодня на Олимпиаде украинская борчиха Ирина Коляденко завоевала бронзу и еще две украинки получили таку. награду за синхронное плавание.