В Кабмине уже планируют помощь регионам Украины, в которых осенью снова могут объявить локдаун. В частности, речь о продлении для таких областей специальных социальных нормативов при расчете субсидий.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Правительство планирует продлить еще на один отопительный сезон увеличенные социальные нормы для вычисления субсидии на некоторые виды услуг ЖКХ для регионов, которые с 1 октября попадут в "красную" зону карантина.

По словам главы Министерства социальной политики Марины Лазебной, прошлой весной при вычислении субсидий социальные нормативы на услуги ЖКХ расширили на 50%. Этот же механизм планируют применять в регионах, где снова объявят жесткий карантин.

Напомним, ранее в Минздраве уже признали неизбежность нового локдауна в Украине. Предварительно предполагают, что резкий рост заболеваемости ковидом начнется осенью, тогда же в стране могут объявить жесткий карантин.

Также мы писали о том, что в НАН сообщили об окончании спада заболеваемости Covid-19 в Украине еще в конце июля.

Кроме того, мы сообщали, что рост числа новых пациентов с коронавирусом в Украине продолжается уже вторую неделю, однако пока он незначительный. Мы анализировали, начинается ли в Украине новая волна коронавируса.