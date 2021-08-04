Школьница из российского Краснодарского края Дарья, которая в 13 лет родила ребенка от 10-летнего мальчика, снова беременна и ждет второго малыша. Беременность 15-летняя девочка решила сохранить.

Об этом Дарья рассказала в своем профили в Instagram.

Неделю назад она запостила видео, на кадрах которого держит в руках тест на беременность с положительным результатом и говорит: "кайф...это просто кайф", правда голос у нее совсем не радостный. На заднем фоне слышны детские голоса.

Через день она рассказала подписчикам, что решила оставить малыша, хотя такой выбор и дался ей нелегко. Девушка рассуждает, что на момент родов ей будет уже 16 и она сможет купить квартиру и переехать, а нужная сумма для покупки жилья у нее сейчас есть. Кроме того, ее первой дочке уже будет два года и ее можно будет оставлять с бабушкой.

"Ну конечно же время одуматься ещё есть, если какие то планы поменяются, я сообщу вам об этом", - уточнила подросток.

Однако уже спустя два дня Дарья запостила новое обращение к подписчикам, в котором она плачет и говорит, что е очень обидно и она не знает, что делать с ребенком.

В комментариях несовершеннолетнюю девушку резко критикуют и говорят, что она "сама виновата" и "нужно было надевать презерватив".

Отметим, что около четырех месяцев назад Дарья рассказала, что выходит замуж.

Согласно российскому законодательству, в брак лица не достигшие 16 лет могут вступать при наличии особых обстоятельств, к которым в том числе относится и беременность.

Напомним, история Дарьи вызвала большой резонанс в 2020 году, когда на тот момент 13-летняя девочка родила ребенка. Отцом она назвала мальчика, которому 10 лет. Оба они участвовали в передаче Андрея Малахова "Пусть говорят". Позже девушка рассказала, что ее изнасиловали.

Также мы писали, что в России для поднятия рождаемости хотят установить в городах памятники беременным.