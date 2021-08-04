Кабмин Украины на заседании в среду, 4 августа, принял решение о запуске в Украине еще одного вида соцпомощи - на подготовку к школе. Она будет предоставляться малообеспеченным семьям в размере 2 тысяч гривен на каждого ребенка с 6 до 18 лет.

На эту помощь из бюджета понадобится почти 290 млн, на которые планируется подготовить к новому учебному году 144,7 тысяч детей. Что можно купить за 2 тысячи гривен, если сбор ученика в школу тянет, в лучшем случае, на 5 тысяч - вопрос открытый. Но малоимущим семьям лишнее копейка в любом случае пригодится.

Напомним, в конце июля на Банковой уже анонсировали, что перед началом нового учебного года правительство выделит помощь многодетным семьям, которая предусматривает выделение по 2 000 гривен на каждого ребенка. Программа, которую инициировал президент Владимир Зеленский, охватит 150 000 детей.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине отложили введение интернета 5G, в Кабмине на него нет денег.

Также мы сообщали, что Кабмин опубликовал тарифы на электричество для украинцев, которые будут действовать до конца лета.