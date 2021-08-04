В Украине внесли изменения в порядок начисления и уплаты Единого социального взноса. Теперь ЕСВ придется платить за сотрудников в отпуске, если они являются опекунами детей с инвалидностью.

Такое решение принял Кабинет Министров на заседании 4 августа.

В частности, прописана обязанность платить единый социальный взнос за сотрудников, которые берут отпуска за свой счет, если они являются усыновителями или опекунами детей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями.

Такие отпуска могут быть достаточно длительными - по несколько лет. При этом в действующем законодательстве прописано, что ЕСВ за этот период не уплачивается, хотя человек и считается оформленным на работу.

То есть, теряется страховой стаж для пенсии. В законе о соцпомощи детям с инвалидностью этот недочет уже исправили. Но, чтобы норма начала работать, ее внесли еще и в порядок начисления ЕСВ.

Покрывать расходы на ЕСВ хотят не за счет работодателей, а из госбюджета. В этом году планируется выделить порядка 80 тысяч гривен, до 2024 года финансирование этой программы вырастет до 100 тысяч гривен.

Ранее мы писали о том, что начиная с 1 января текущего года плательщики единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование обязаны подавать отчетность о начислении ЕВ в составе отчетности по налогу на доходы физических лиц (единому налогу) в контролирующий орган по основному месту учета плательщика ЕВ в сроки и порядке, установленные Налоговым кодексом.

Помимо этого, с 1 января 2021 года расширен перечень плательщиков единого взноса, которые освобождаются от уплаты за себя ЕСВ.