Бюро экономической безопасности в Украине еще не заработало полноценно, однако уже фактически получило доступ к оружию.

Соответствующее решение сегодня на заседании принял Кабинет Министров.

Таким образом, Кабмин внес изменения в Положения о разрешительной системе. Теперь порядок покупки, хранения, учета, перевозки и использования огнестрельного оружия, боеприпасов, который сейчас действует для Нацполиции, Вооруженных сил, ГБР, НАБУ, Службе судебной охраны и других, будет распространяться также на Бюро экономической безопасности.

Сам порядок определяется не только законами и законодательными актами Кабмина, но и нормативно-правовыми актами силовых органов, а теперь - и БЭБ.

Ранее мы писали о том, что Бюро экономической безопасности, которое заменит налоговую милицию, было создано правительством 12 мая. Образование этого органа требовал от Украины Евросоюз. Ведомство начнет работу уже 25 сентября. На следующий день прекратит свое существование ГФС, которая уже находится в процессе ликвидации.

Также 19 мая Владимир Зеленский подписал указ о назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на должность директора БЭБ от СНБО Украины. Главой комиссии избран внештатный советник главы Офиса президента Андрея Ермака, экс-министр экономики Тимофей Милованов.