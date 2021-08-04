На заседании Кабмина в среду, 4 августа, утвердили энергетическую стратегию. Парадоксально, но при нынешнем масштабном кризисе на рынке энергетики, до сегодняшнего дня такого документа не было. Сам документ был разработан еще в прошлом году на выполнение указа президента.

Стратегия рассчитана до 2025 года. Это весьма объемный документ, в котором не так много конкретики. Все же общее представление о том, куда будут двигать наш энергорынок, он дает.

По электроэнергии, к примеру, прописали курс на синхронизацией с европейской энергосистемой и отсоединение от энергосистем РФ и Беларуси. Сам факт привязки нашей объединенной энергосистемы в российской и белорусской в стратегии расценивается как угроза нацбезопасности.

По ТЭС указано, что почти все блоки устарели и будут выводиться из эксплуатации, реконструироваться или заменяться другими мощностями.

В стратегии рассмотрено три сценария для энергосистемы.

Первый - без изменений, то есть, при условии что ничего меняться не будет. Это создаст риски полного разбалансирования системы энергообеспечения и риски социального напряжения.

Второй сценарий - "недружественное влияние". Имеется в виду нарастающая зависимость от российского энергорынка, в том числе, по поставкам топлива для АЭС и нефтепродуктов. В итоге, как прогнозируют разработчики, энергополитика Украины станет полностью зависимой от РФ.

Третий сценарий - "позитивной трансформации". Он, понятно, в приоритете. Речь идет о полной синхронизации с энергорынком Европы, более активное использование возобновляемых источников энергии. Защита малоимущих украинцев (очевидно, от роста тарифов) будет идти персонализировано, с использованием инструментов, которые не мешают развитию рынка.

Акцентируется внимание на различных прогаммах по энергоэффективности, в том числе, в ЖКХ.

В рамках этого сценария предлагается ввести рынок по всем видам энергоресурсов, а также стимулировать людей менять поставщика, если цены их не устроят. Таким образом хотят развивать конкурентную среду. Хотя, как показывает практика с газом, возможность выбора поставщика особо ничего не дает - ценники зашкаливают у всех.

Также отмечается, что будет продолжен курс на зеленую энергетику (хотя платить инвесторам по рекордным тарифам Украина уже не может).

В рамках зеленого курса будет также снижен выброс парниковых газов от деятельности предприятий ТЭК, транспорт станут переводить на биотопливо в электроэнергию.

Планируется разработать долгосрочную программу по отказу от угольных ТЭС. При этом непонятно, за какие деньги все это планируется сделать. Ведь только модернизация ТЭС ДТЭК, по оценкам аналитика Института стратегических исследований Юрий Корольчука, обойдется не менее 4 млрд евро. В стратегии указано, что финансирование будет идти за счет госбюджета (в рамках возможностей), их местных бюджетов и «других источников». Вероятно, вся надежда на помощь Евросоюза. Хотя эксперты и считают, что она вряд ли будет очень большой, и все потребности точно не покроет.

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