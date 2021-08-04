Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) зарегистрировало уголовные дела против Службы безопасности Украины (СБУ), которая укрывала экс-судью Николая Чауса. Производства открыты по двум статьям, касающихся превышения служебных полномочий.

Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник в интервью газете "Зеркало недели" в среду, 4 августа.

Глава антикоррупционного ведомства заявил, что зарегистрированные производства были направлены к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой для установления юрисдикции. Так Сытник уточник, что речь идет о событиях, которые произошли в минувшую пятницу, 30 июля. Напомним, именно в тот день объявился похищенный судья. В пятницу НАБУ и СБУ не могли решить, кто заберет себе Николая Чауса. Также в НАБУ уже заявили, что сотрудники СБУ незаконно доставили судью в свое здание, отказавшись передать судью детективам агентства.

Сытник также заявил, что НАБУ использовало все предусмотренные законом меры, чтобы обеспечить его исполнение.

Напомним, сегодня Сытник заявил, что о местонахождении Чауса НАБУ рассказали в СБУ. По его словам, руководитель следственного управления Службы безопасности сообщил НАБУ о том, что бывший судья находится в больнице "Феофания", которая расположена в столице Украины.

Также напомним, что сейчас в Высшем антикоррупционным суде избирают меру пресечения для экс-судьи Чауса. Его в 2016 году обвинили в получении взятки в 150 тысяч долларов. После этого судья сбежал в Молдову, где провел несколько лет. А в апреле 2021 года его похитили, несколько месяцев искали, а недавно он объявился в Украине.

"Страна" ранее подробно рассказывала о конфликте НАБУ и СБУ.