В Украине откладывается проведение интернета 5G из-за отсутствия финансирования.

Такое решение принял Кабинет Министров на заседании 4 августа.

Как указано в пояснительной записке к постановлению Кабмина, на реализацию прописанного ранее плана нет финансирования.

Поэтому пункт о проведении научно-исследовательских работ по определению стоимости радиочастотного ресурса диапазона 700 МГц и 3400-3800 МГц для внедрения мобильной связи 5G (его планировали реализовать до июня 2021 года) из действующего постановления вычеркнули.

Вместо него появился другой пункт - обеспечить изучение возможности общего использования радиоэлектронных средств специальных пользователей (спецсвязи) и системы мобильной связи пятого поколения. Срок также указан другой - до декабря 2021 года.

Кабмин должен подготовить постановление об изменении платы за лицензии на радиочастотный ресурс в части платы за ресурс в диапазоне 694-790 МГц для мобильного интернета. Частоты под 5G при этом хотят выставить на аукцион.

Ранее мы писали, что в разгар карантина многие люди по всему миру поверили в конспирологическую теорию о том, связь в формате 5G негативно влияет на здоровье и способствует пандемии ковида. В начале апреля в Великобритании уничтожили несколько сотовых вышек 5G.

Позже на сайте президента Украины собрали достаточное количество голов для петиции с требованием запретить внедрение 5G из-за "крайне негативного его влияния на здоровье". В результате Зеленский заявил, что любые доказательства, подтверждающие содействие 5G в распространении коронавируса или любой другой болезни или инфекции отсутствуют.