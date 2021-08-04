В Киеве началось заседание Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) по избранию меры пресечения для экс-судьи Николая Чауса. Его жена Светлана, которая тоже собиралась приехать на суд, на заседании не присутствует.

Как сообщили представители суда, заседание, которое должно было начаться в 14:00 задержалось из-за того, что адвокаты решили конфиденциально пообщаться с Чаусом.

В зале суда находится Николай Чаус и трое его адвокатов. За ходом заседания "Страна" следит в обновляемом материале.

При этом суд отклонил ходатайство средств массовой информации о том, чтобы вести трансляцию заседания. Прокуроры также не возражают против проведения закрытого заседания. На данный момент объявили короткий технический перерыв, чтобы закрыть трансляцию.

Напомним, 3 августа детективы Национального антикоррупционного бюро задержали экс-судью Николая Чауса в киевской больнице "Феофания" и доставили его в в следственный изолятор СБУ. При этом о местонахождении Чауса НАБУ узнало от СБУ.

Также сообщалось, что НАБУ обратилось в ВАКС с просьбой чтобы Чаусу назначили меру пресечения в виде содержания под стражей.