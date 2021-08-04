В Украине станет проще начать предпринимательскую деятельность. Открыть свой бизнес теперь можно будет через приложение "e-предприниматель" в "Дие".

Соответствующее решение принял Кабинет Министров на заседании 4 августа.

Через "Дію", в частности, по одному запросу можно будет получить:

Государственную регистрацию физлица-предпринимателя

Госрегистрацию изменений о ФОПе

Госрегистрацию ООО на основании модельного устава

Регистрацию плательщика единого налога, НДС

Выдачу лицензии на розничную и оптовую торговлю алкоголем, табаком, а также на оптовую торговлю топливом и его хранение

Регистрацию РРО

Подачу информации по вакансиям

Открытие банковского счета и др.

В пояснительной записке говорится, что на данный момент открытие и ведение своего бизнеса, связанного, напрмер, с открытием кафе, магазина или салона красоты, также связаны с массой процедур - от регистрации и получения разного рода разрешений до открытия банковского счета. Поэтому украинским предпринимателям решили упростить жизнь, что позволит им сэкономить время и средства.

Ранее мы писали о том, что 17 мая в Украине презентовали новые услуги онлайн-сервиса "Дия". Среди них - цифровая подпись и прописка онлайн, замена водительского удостоверения, льготная ипотека для переселенцев, регистрация права на недвижимость онлайн.

Кроме этого, 6 апреля Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении помощи застрахованным лицам в период действия ограничений "красной" зоны, введенных из-за коронавируса.