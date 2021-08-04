"Страна" нашла переговорщика, который смог убедить экс-военного Владимира Прохнича сдаться и не взрывать гранату в здании Кабмина.

Переговорщика зовут Василий Олексюк, он волонтер, член общественной организации "Бучанская варта". С 2014 года организация помогает военным и их семьям. Как объяснил "Стране" Олексюк, Владимир Прохнич не состоял в организации "Бучанская варта" – эта организация помогала Владимиру Прохничу.

"Прохнич просто наш земляк. Которому мы помогали, когда он был на фронте, и когда уже вернулся. Мы поддерживаем военных и материально, и морально, и продуктами, и работой, и психологов приглашаем", - рассказал "Стране" Олексюк.

Олексюк хорошо знает Прохнича. Поэтому сам вызвался стать переговорщиком, когда узнал, что бывший АТОшник угрожает взорвать здание Кабмина.

"Я очень хорошо знаю этого человека. Он справедливый, честный, порядочный. И когда я в Телеграмм-канале увидел, что это он, у меня просто был шок. И тут зазвонил телефон: из Управления Госохраны просили у меня как у волонтера телефоны АТОшников – ирпенских, бучанских. А я говорю, мол, я лично знаю этого человека, готов с ним говорить. Я как раз в Киеве работаю, недалеко от правительственного квартала. "Мы высылаем за вами машину", - сказали на том конце провода. И через минуты 3-4 мы уже были на месте. Почему-то я был уверен в том, что найду нужные слова для Прохнича", – так описывает "Стране" Василий Олексюк, как он стал переговорщиком.

По его словам, сам его разговор с Прохничем занял всего несколько минут.

"Я сел рядом с ним, взял его за руку, в которой была граната. Говорю: Вова, не дуркуй, не принимай поспешных решений. Мол, никому ты этим лучше не сделаешь, ничего не исправишь, ничего не добьешься. Он расплакался. У меня задача была одна: забрать у него гранату и дать понять, что таким образом никакие проблемы не решить. Я нашел слова, которые он услышал", - рассказывает "Стране" Олексюк.

После короткого разговора с переговорщиком Прохнич сам обезвредил гранату, которую собирался взорвать.

"Прохнич – профессиональный сапер. Я держу его за руку, а он при мне начинает разбирать гранату. После моих слов "Володя, давай закончим это", он резко отдернул руку. И я сначала не понял, а он мне говорит: "Вася, я знаю, что я делаю!" И он разобрал гранату. Одну часть – боевую, – отложил в одну сторону, я ее сразу забрал, а вторую – в другую сторону. Ну, и все. Мы вдвоем с ним вышли и он сдался", – рассказал "Стране" Олексюк.

На видео, где Прохнича под конвоем выводят на улицу из Кабмина, видно, как переговорщик Василий Олексюк подошел и напоследок обнял Прохнича.

На вопрос "Страны" о том, почему Прохнич пришел в Кабмин с гранатой и угрожал ее взорвать, Олексюк ответил:

"Я спросил, почему он это делает? Он сказал: "Вась, меня все за@бало", – признался переговорщик.

По его мнению, у АТОшника был целый ряд причин для такого поступка. Одна из них – смерть боевого товарища.

"То, что его сподвигло на этот поступок, произошло не сегодня, а намного раньше. Погиб наш общий друг Володя Рыжий, позывной Ирпень – они с Прохничем вместе служили в "Айдаре", а потом вместе ремонтировали машины. Когда Рыжий умер, уже здесь, все перевернулось с ног на голову. Либо сам не мог тянуть, либо бизнес уже не так пошел. И в себе передряги, и в жизни, и в семье. А плюс бытовуха, неустроенность", – рассказывает Олексюк.

Еще одна причина – так называемый поствоенный синдром. По словам Олексюка, у всех людей, которые прошли войну, есть психологические проблемы.

"Мы пытались помочь, как могли. Но это война. Жаль, что наша страна так мало внимания уделяет поствоенному синдрому, мы еще много будем плакать по этому поводу. А Прохнич не просто в штабе сидел – этот человек действительно герой. Я лично видел, как он защищал родину. Он правильный мужчина. Он боец "Айдара", он был везде: где был "Айдар", там был Прохнич. Он профессиональный минер, сапер. Имеет боевой орден "За мужество", два боевых ранения. Он служил честно, защищал родину, это человек большой силы духа, патриот. Да, он нарушил закон – уже пусть следствие разбирается, почему так произошло", – подытожил Олексюк.