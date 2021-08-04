Бывший заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Мустафу Найема, который в июне стал советником министра инфраструктуры в среду, 4 августа, был назначен заместителем министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

Такое заседание приняло украинское правительство на сегодняшнем заседании.

Напомним, в конце апреля Мустафа Найем покинул "Укроборонпром", отработав на должности заместителя генерального директора чуть больше года.

По его словам, эту должность сократили, ничего не объяснив, и для него это стало неожиданностью. В то же время, из уважения к команде он стал комментировать ситуацию за исключением одной публикации в соцсети. Между тем, всего за четыре месяца в "Укроборонмпроме" Найем заработал более трех миллионов. Также он в ноябре 2020 году получил новую должность в концерне и стал директором по активам.

Также отметим, в мае после того, как 18 мая Рада отправила в отставку министра инфраструктуры Владислава Криклия, который написал заявление по собственному желанию, на его место через два дня назначили Александра Кубракова.