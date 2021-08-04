На заседании в среду, 4 августа, Кабинет министров уволил Антона Геращенко с должности заместителя главы Министерства внутренних дел.

Об этом в Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Должность замминистра внутренних дел Геращенко занимал с 25 сентября 2019 года. Отметим, что во времена Порошенко Антон Геращенко был советником главы МВД, а потом нардепом от "Народного фронта".

"Страна" уже писала о том, что новый министр внутренних дел Денис Монастырский ведет с собой в МВД трех заместителей: Богдана Драпьятого, Игоря Бондаренко и Мэри Акопян.

Напомним, Арсен Аваков написал заявление об отставке 14 июля. До этого он первым из украинских чиновников разместил в своих соцсетях снимок с Джорджем Кентом, который во время отпуска Кристины Квин возглавлял посольства США в Украине. При этом отставку министра связывали именно с этим.

Верховная Рада поддержала отставку Арсена Авакова 15 июля. За проголосовал 291 депутат.

Новым главой МВД стал Денис Монастырский, его кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский. Рада проголосовала за назначение на заседании 16 июля. "Страна" анализировала, чего ждать от нового министра внутренних дел.