В Украине хотят наладить законодательство по ГМО на примере европейского. В документе несколько нововведений. Они, в частности, касаются регистрации генно-модифицированных организмов, оценки их рисков, маркировки продукции с ГМО.

Законопроект на эту тему утвердил Кабинет Министров на заседании 4 августа.

Согласно проекту, на ввоз незарегистрированных ГМО придется получать разрешения первого уровня риска, а на проведение генно-инженерной деятельности - разрешение второго уровня риска. Помимо этого, разрешительные документы нужно будет оформлять на транзит ГМО.

Планируется также запретить оборот пищевых продуктов с ГМО до госрегистрации источника генно-модифицированного организма. Последняя предусматривает внесение ГМО в единую базу с указанием цели его использования. В это же время госкомиссия должна в течение 90 дней с момента получения материалов регистрационного досье оценить потенциальный вред ГМО для людей и экологии. Только после этого принимается решение о регистрации.

Обязательной станет подробная маркировка продукции с ГМО, с указанием регистрации последнего, потенциальных рисков и прочее. Также предлагают усилить ответственность за нарушение законодательства по ГМО.

Таким образом "эксперименты" с ГМО предлагается приравнять к работе с биоактивными веществами, микроорганизмами и продуктами биотехнологий. За невыполнение правил обращения таких веществ предлагают ввести повышенные штрафы. Сейчас они составляют 5-8 необлагаемых минимумов (для должностных лиц - 7-10), однако могут составлять 200-300 необлагаемых минимумов, а для должностных лиц - 700-1000.

Стоит отметить, что законодательство по ГМО в Украине есть и сейчас. Однако, как признают в пояснительной записке к проекту, оно "несовершенное" и делает невозможным государственный контроль за оборотом ГМО. И создает предпосылки для развития теневого рынка "мутантов". То есть, правительство фактически признает, что ситуацию с ГМО в Украине на сегодняшний день не контролируют. Что в итоге потребляют украинцы - вопрос открытый.

Ранее мы писали о том, что Кабминистров Украины одобрил законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ограничения содержания трансжиров в пищевых продуктах".

Также в прошлом году в Минздраве выпустили несколько рекомендаций о том, как начать здоровое питание, если этот шаг дается слишком сложно. Ежедневный выбор полезных продуктов питания, бережное отношение к резервам собственного организма и активный образ жизни помогают организму улучшить здоровье и самочувствие.