Смерть избитого на литовско-белорусской границе мигранта из Ирака в Беларуси назвали "шокирующим" убийством. Президент республики Александр Лукашенко поручил Следственному комитету немедленно начать расследование.

Белорусские правоохранители намерены опросить местных жителей, которые сообщили о избитом человеке, впоследствии умершем на руках у пограничников.

Лукашенко обязал найти родственников погибшего, выдать им визы, а также оказать необходимую помощь, когда они приедут в Беларусь, чтобы забрать тело.

Расследование обстоятельств гибели мигранта находится на контроле у президента Лукашенко.

В Литве информацию "о шокирующем убийстве" иракского мигранта назвали провокацией Минска. По словам главы Министерства обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, такие действия белорусской стороны были вполне ожидаемы. Также литовский министр обороны заявил, что белорусская сторона слабо контролирует ситуацию с мигрантами.

Напомним, в последние месяцы в Литве наблюдается всплеск миграции. Пограничники задержали около 1500 человек, перешедших границу Литвы из Беларуси, большинство из них - выходцы с Ближнего Востока и Африки. Официальные лица Литвы заявляют, что за всплеском нелегальной миграции стоит правительство Беларуси. Президент республики Александр Лукашенко это опровергает. Литва признала наплыв нелегальной миграции гибридной агрессией.

Также мы сообщали, что Зеленский подписал указ о поставке Литве колючей проволоки, которая остановит нелегальных мигрантов.