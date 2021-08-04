Руководитель следственного управления Службы безопасности Украины официально сообщил Национальному антикоррупционному бюро о том, что экс-судья Николай Чаус находится в Киеве, в больнице "Феофания".

Об этом директор НАБУ Артем Сытник рассказал "Зеркалу недели".

"О месте нахождения экс-судьи Чауса нам официально сообщил руководитель следственного управления СБУ. Такое же письмо было направлено в Высший антикоррупционный суд (ВАКС), где сегодня в 14:00 будет рассматриваться наше ходатайство о взятии под стражу подозреваемого экс-судьи. После того как мы получили письмо от СБУ, наши работники выехали в Феофанию, где находились представители СБУ", - заявил Сытник.

Кроме того, по его словам, после того как на место приехали сотрудники НАБУ, Сытник поговорил с главой СБУ Иваном Бакановым. и уже по итогам разговора был составлен документ о задержании экс-судьи, а его доставку в суд проводило СБУ.

Напомним, 3 августа детективы НАБУ задержали Чауса в "Феофании" и доставили в следственный изолятор СБУ.

Также сообщалось, что сегодня, 4 августа проходит заседание суда по избрании меры пресечения для Чауса, за судом "Страна" следит в обновляемом материале.